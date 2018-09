TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafımız sıfır faizli cansuyu kredisi bekliyor”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkarın 10 yıl önce verilen sıfır faizli can suyu kredisinin yeniden verilmesini dört gözle beklediğini belirterek, "Nakit sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkarımız için en az 100 bin lira limitli, sıfır faizli ve 3 yıl vadeli can suyu kredisi verilmeli. Kadın esnaf ve sanatkarımıza verilecek can suyu kredilerinin limiti ise 150 bin lira olmalı. Esnaf ve sanatkarın nefes alabilmesi için krediler 12 ay geri ödemesiz olmalı” ifadelerini kullandı.

Esnafa nefes aldıran sıfır faizli cansuyu kredisinin en son 10 yıl önce verildiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

“Nakit sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkarımız, gelişen teknolojiye bağlı olarak yaşanan gelişmelere ayak uydurmakta zorlanıyor. Bir yandan döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüksek faizler ve ekonomik durgunlukla mücadele eden esnafımıza verilecek can suyu kredisi büyük ölçüde rahatlama sağlar. Esnaf ve sanatkarımız için çıkarılan sıfır faizli can suyu kredisi en son 2008 yılında verilmişti. Yaklaşık 6 bin esnaf ve sanatkarımız sıfır faizli can suyu kredisinden faydalanmıştı. Esnafımıza yeniden can suyu kredisi verilmesi için devletimiz ve bankalar çağrımıza kulak vermeli. Anayasa'da da belirtildiği gibi esnaf ve sanatkarı korumaya yönelik girişimlerde bulunulmalı."

Evlerde üretim yapan ve vergiden muaf olan esnafın da mikro kredilerle desteklenmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Başta ev kadınları olmak üzere çok küçük çaplı faaliyetlerde bulunanlara verilen mikro krediler ekonomi için hacminden çok daha büyük etki yaratıyor. Evde üretim yapan ve vergiden muaf olan esnaf, mikro kredi sayesinde küçük meblağlı nakit kaynağı ile girişimci oluyor. Küçük çapta başlayan girişimcilik faaliyetleri hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdam oluşturarak işsizliği önlüyor. Evde börek açarak mikro kredi sayesinde seri üretime geçen ve dünyaya açılan girişimci kadınların örneğine rastlıyoruz. Bu tarz girişimciliklerin önünü açmak için imkanları kısıtlı olan esnafımıza verilen mikro krediler yaygınlaştırılmalı. Küçük çaplı faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar mikro kredilerle daha çok desteklenmeli” dedi.