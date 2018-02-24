TESK’ten 29. Vergi Haftası’na ilişkin açıklama

Vergi Haftası’na ilişkin, “Vergi bilinci için bu haftayı çok iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, 29. Vergi Haftası’nın tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, “Güçlü bir ekonomi ve güçlü bir Türkiye için vergilerimizi tam ve zamanında ödemenin önemini hepimiz kavramalıyız. Bu vesile ile başta maliye camiası olmak üzere tüm vatandaşlarımızın vergi haftasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye şer odaklarına karşı tarih boyunca hep yekvücut olmuştur”

Her yıl Şubat ayının son haftasını vergi haftası olarak kutladıklarını hatırlatan Palandöken, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırında yürütmekte olduğu Afrin harekatı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için güçlü bir savunmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türk milleti, içeriden ve dışarıdan organize bir şekilde çalışan şer odaklarına karşı tarih boyunca yekvücut olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Aynı bilinci, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir savunma için ülkemize ödeyeceğimiz vergilerimizle de göstermeliyiz” açıklamasında bulundu.

“Vergi bilinci için bu haftayı çok iyi değerlendirmeliyiz”

Vergi ahlakının ve vergi bilincinin çocuk yaşlarda kazanıldığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

“İlkokullarımızdan itibaren, çocuklarımızda başta vatandaşlık bilinci olmak üzere, vergi ödemenin önemini ve vergi ahlakını basit ve anlaşılır bir şekilde anlatan müfredatlar hazırlamalıyız. Maliye Bakanlığımız, son yıllarda hazırladığı kamu spotları, afişler ve broşürlerle, vergi bilincini oluşturmak amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyor. İnanıyorum ki, vatandaşlarımızın da vergiye gönüllü uyumu arttıkça ülke ekonomimiz çok daha güçlü ve dışarıya karşı çok daha bağımsız bir noktaya gelecektir. Bu bilincin aşılanabilmesi için de vergi haftası gibi etkinlikleri çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın, vergi dairesi çalışanlarının ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının vergi haftasını gönülden kutlarım."