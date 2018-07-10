Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevi devraldı

Ticaret Bakanlığında düzenlenen devir teslim töreniyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görevini Bülent Tüfenkci’den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Bakan Pekcan, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, teveccüh gösterip bu kadar önemli bir görevle beni görevlendirdikleri için kendilerine huzurlarınızda bir kere daha şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerin de desteğiyle, çalışmalarımızla inşallah, bu teveccühe layık olacağız. Bir kadın olarak da daha fazla gayret göstereceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine hep beraber taşımak için iş insanları olarak özverili bir çalışma temposu bekliyor hepimizi” dedi.

Pekcan sözleri şöyle sürdürdü:

“Dünya için zor bir dönem. Hepimiz farkındayız. Dünya’da bütün ülkelerde, ekonomiler daha içe kapanık bir dönem yaşarken, biz bu duvarları aşarak daha fazla ihracat yapacağız, şartlarımızı daha fazla zorlayacağız. Bu arada da gümrük işlemlerinin en doğru, en titiz, en hassas, en düzgün ve en hızlı şekilde yapılması için hepimizin üstün gayret sarf etmesi gerekiyor. Ben bir TOBB mensubu olarak, TOBB Kadın Girişimciler Başkan Yardımcısı olarak, Gümrük Bakanlığı ile TOBB’un ne kadar güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini yakinen biliyorum. Bunların daha da artarak, yaygınlaşarak devam edeceğini, hatta komşu ülkelere örnek projeler olarak ihracat da yapılabileceğini biliyorum.”

İki bakanlığın birleştiğini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleşerek, ’Ticaret Bakanlığı’ oldu ve bu iki bakanlık çok büyük bir aile oldu. Ümit ediyorum, sizlerin de gayretiyle bu büyük aile uyum içinde, özveriyle, başarılı bir birliktelik, bir çalışma örneği gerçekleştirecek.”

Pekcan, “Sizlerden 2023 hedeflerine ulaşmada, iş dünyasıyla beraber gayretlerinizi ve titiz çalışmalarınızı bekliyorum. Bu süreçte Sayın Bakanımıza, ülkemiz ekonomisine yapmış olduğu katkılardan dolayı, özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, “Rabbim hayırlı etsin, utandırmasın. Hayırlı hizmetler nasip etsin. Yeni bir dönem ve yeni bir sistemle beraber, özellikle Türkiye’nin ekonomisini şaha kaldıracak çalışmalarıyla, atacağı adımlarla Türkiye’yi büyütme, Türkiye’nin ticaretini büyütme, özellikle, gümrüklerde yapacağınız iş ve işlemlerle de biliyorsunuz dış ticaretle beraber, Türkiye’nin hem ihracatını hem de istihdamını artıracak önemli bakanlıklardan birisi. İnşallah, dinamizminizle ve katacağınız katma değerle çıtayı çok daha yükseklere çıkaracağınıza eminiz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda, şimdi Ticaret Bakanlığı olarak iki bakanlığın birleşmesiyle beraber, çok güçlü bir bakanlık yapısı oluştu, dolayısıyla, beklentiler de yükseldi” dedi.

Tüfenkci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben öyle inanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle beraber çok farklı bir yola girmiş olduk. Bu yolda arkadaşlarımızla beraber sizlerin atacağı adımlar Türkiye’nin gelişmesine büyük bir ivme kazandıracak, katkı sunacak. Bizler de her daim sizin destekçiniziz. Ne zaman ihtiyaç hissederseniz sizin yanınızdayız. Gerek meclis, gerekse bilgi ve tecrübelerimizle her daim istişare içerisinde daha çok başarıyı yakalamış olacağız, Türkiye’nin buna ihtiyacı var. 24 Haziran seçimleri de esasında bunu gösteriyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum.”