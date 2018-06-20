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20 Haziran 2018 12:35

TİKA’dan Arnavutluk’a sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’un Kukes şehrinde bulunan Sosyal Hizmetler’in ana binası içerisinde yer alan Otizm Merkezi’ne donanım desteği sağlandı.

TİKA’dan Arnavutluk’a sağlık desteği

20 Haziran 2018 12:35


Arnavutluk’ta sivil alt yapıların geliştirilmesine yönelik olarak TİKA, Arnavutluk Çocuklar Vakfı Başkanı olan eski Arnavutluk Başbakanı Sali Berisha’nın eşi Liri Berisha’nın Kukes şehrinde kurduğu Otizm Merkezi’ne donanım desteğinde bulundu. Otizmli çocukların tedavi göreceği merkeze ihtiyaç duydukları mutfak malzemeleri, mobilyalar, eğitim materyalleri ve elektronik cihazlar temin edilerek, oyun parkı inşa edildi. Açılış töreninde konuşan Kukes Belediye Başkanı Bashkim Shehu, yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye’ye teşekkür ederek, merkezde sadece otizmli çocuklara değil farklı sorunlara sahip olan çocuklara da hizmet sunulacağını belirterek, TİKA’nın vermiş olduğu desteği Kukesli annelerin hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti.


Arnavutluk Çocuklar Vakfı Başkanı Liri Berisha ise, 1996 yılında kurulan vakfın birçok misyonu üstlendiğini, 2008 yılından itibaren otizm hastalığına odaklanıldığını ve ülke genelinde birçok merkezin kurulmasının hedeflendiğini belirterek, Kukes’te TİKA’nın katkılarıyla bu hedeflerden birine ulaşıldığını, aynı zamanda Kosova, Makedonya ve Kardağ halklarına da hizmet verileceğini ifade etti.


TİKA’nın katkılarıyla Kukes şehrine kazandırılan merkez, bölgede yaşayan engelli çocukların gelişmesine, bağımsız yaşayabilmelerine, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan becerileri kazanabilmelerine katkı sağlayacak.




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