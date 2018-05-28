TİKA’dan Guyana’da İftar

Nüfusunun yüzde 10’unundan fazlası Müslüman olan Guyana’da, başkent Georgetown’da düzenlenen ve yaklaşık 300 kişinin katılımı ile geçekleşen iftar yemeğine altı farklı İslam teşkilatının lideri katıldı. The Central Islamic Organisation of Guyana’nın (CIOG) ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeği, dualarla başlayarak ve bölgede görevli TİKA yetkililerinin yaptıkları konuşmalarla devam etti.

Bünyesinde bulundurduğu farklı alanlardaki bir çok platform ve topluluk ile Guyana’daki Müslüman nüfusa hizmet vermekte olan CIOG’un Eğitim Direktörü Shayhk Moeenul Hack yaptığı konuşmada, “Türkiye bugün Müslüman topluluklarının gözetilmesi ve seslerinin tüm dünyaya duyurulması için çok önemli adımlar atmaktadır. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenmiş olan iftar yemeği, Türkiye’nin dünyanın neresinde olursa olsun tüm Müslümanlara hizmet götürdüğünün bir göstergesidir. Bizleri bir araya getiren bu iftar yemeği için ve gelecekte yürütecek olduğumuz muhtemel işbirlikleri için şimdiden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk Halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Islamic Forum Al Hajj temsilcisi Roshan Khan ise oruç tutmanın sadece aç kalmak anlamına gelmediğini, bu açlığın kişisel olarak insan ruhunu da iyileştirdiğini ve terbiye ettiğini söyleyerek, işte bu terbiye ile dünyadaki 1.6 milyar Müslümanın tüm dünyayı iyileştirecek güce sahip olabileceğini ifade etti. Dünyanın ihtiyaç duyduğu barış ve huzura ulaşılması için İslamın birlik çağrısına uyulması gerektiğini vurgulayan Khan, tüm dünyada ortak bir bilinç oluşturmaya yönelik böyle bir organizasyon düzenlediği için Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Ayrıca Guyana’da ihtiyaç sahibi olan 100 Müslüman aileye ramazan yardım paketi dağıtıldı.