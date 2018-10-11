TİKA'dan Hırvatistan medyasına eğitim desteği

Hırvatistan'ın hemen her bölgesinden eğitime katılan toplam on iki televizyoncu ve radyocuya Türkiye'nin medya alanındaki deneyimleri aktarıldı. Televizyon eğitimi programında Internet Haberciliği ve Yeni Medya Yayıncılığı başlıklı eğitim programları düzenlenirken, radyo eğitimi kapsamında ise Dijital Radyo Yayıncılığı ve Radyo Program Yapımcılığı eğitimleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, program çerçevesinde 15 Temmuz Millet Stüdyosu, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi ve TRT Ankara Radyosunda yaptıkları uygulamalar sayesinde, Türk yayıncılığının mevcut durumunu görme imkânı buldular.

Ankara'daki programa, Hırvatistan Dubrovnik TV, TV Istra, VTV Varazdin, TV Zapad Zapresic, TV Banovina, Zagreb Z1 Televizyonu, Zadar Novi Radyo, Radyo Banovina, Radyo Slavonya, Radyo 92fm Slavonski Brod, Petrinjski Radyo kuruluşlarından temsilciler katıldı. Ankara ve İstanbul'un tarihi güzelliklerini de görme imkânı bulan medya temsilcileri, bu güzellikleri ülkelerinde göstermek istediklerini dile getirdiler.

Eğitim programının sertifika töreni, TRT Eğitim Dairesi Başkanı Kudret Doğan demir, TRT Medya Eğitim Koordinatörü Abdurrahman Çakır ve TRT Medya Eğitim Koordinatörlüğü Müdürü Ekrem Özdemir'in katılımlarıyla, programın son günü TRT Eğitim Dairesi Başkanlığında gerçekleşti.