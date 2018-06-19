TİKA’dan Kenya’da sel mağdurlarına destek

TİKA, Kenya’nın başkenti Nairobi’de özellikle de çocuklarına bakmakla yükümlü kadınların yönettiği hane halklarını hedefleyen program kapsamında, Eastleigh Mahallesi’nde Biafra Camii’nde 150 aileye gıda yardımında bulundu. Türk halkının hediyesinin takdim edildiği törende söz alan ihtiyaç sahipleri uzun vadede gelir getirici projelerin öneminden bahsederken acil olarak günlük gıda temininde yaşadıkları zorlukların üstesinden gelecek bu yardım için teşekkür etti. Diğer taraftan bu yıl selden etkilenen Nairobi’ye 2 saat uzaklıktaki Masaai kabilesinin yoğun olarak yaşadığı Kajiado eyaletinde de 250 hane halkına yardımda bulunuldu. Kajiado Jamia Mescidi’nde yapılan dağıtımda Müslümanların yanı sıra Müslüman olmayan ihtiyaç sahiplerine de ulaşıldı. Ayrıca Bisil kasabasında ve Kajiado Kuzey bölgesine, Nairobi’ye 3 saat uzaklıktaki Nakuru bölgesinde Müslüman ve Hristiyanların yaşadığı Lang Langa gecekondu mahallesinde de 100 aileye gıda dağıtımı gerçekleştirildi.

Dünya Gıda Programı raporuna göre (WFP, 2017) Kenya’da kronik gıda güvensizliği, sağlık hizmetlerine sınırlı erişim, yetersiz sağlık ve hijyen koşulları özellikle küçük çocuklar için optimal bakım ve beslenme şartlarını zorlaştırıyor. Buna göre Kenyalı çocukların dörtte biri gelişim geriliği yaşamakta aynı yaştaki akranlarına göre zihni ve bedeni gelişimi geriden takip ediyor. Bu sürecin ileriki yaşlarda genellikle geri dönüşümü sağlanamıyor. Kenya’da akut gıda güvensiz olanların sayısı, Mayıs 2018’de 2,6 milyon kişi olarak tahmin ediliyor.

Solai Kasabası ve Solai Barajı mağdurlarına destek

Nakuru’nun kahve ve kesme çiçek üretiminin yapıldığı Solai kasabasında bu alanlara su sağlamak için yapılan kaçak barajın aşırı yağışlar nedeniyle patlaması sonucu 50’den fazla kişi hayatını kaybetmiş yaklaşık 450 hane selden doğrudan etkilenmişti. Türk halkının dayanışmasını paylaşmak üzere TİKA, Solai kasabasındaki halkla bir araya geldi. Facianın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan ekip hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti. Gıda ve kıyafet yardımının ulaştığı bölgede özellikle kadın ve çocukların temizlik ihtiyaçlarına yönelik hijyen kiti ve battaniye en fazla etkilenen 150 aileye dağıtıldı. Felaketin yardım koordinasyonunu üstlenen Kenya Kızılhaç’ı Nakuru Eyaleti ve yerel yöneticilerle organize edilen etkinlikte Nakuru Eyalet Parlamentosu üyesi ve Solai bölgesi Senato üyesi Dr. Ptere Mbae, TİKA’ya ve Türk halkına bu anlamlı dayanışmalarından dolayı teşekkür ederek, yardımı bizzat gelip dağıtmalarının bölge halkı tarafından takdirle karşılandığını ifade etti. Dağıtımın ardından çoğunluğu Hristiyan olan kasabanın ileri gelenleri Türk halkına ve diğer tüm felaket mağdurlarına dua etti.