TİKA’dan Kırgızistan’da eğitime destek

TİKA, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. TİKA tarafından Kırgızistan Ceza İnfaz Kurumları Müdürlüğünde çalışan personelin çocuklarının yararlandığı kreşe donanım desteğinde bulunuldu. Bişkek’e 20 kilometre uzaklıktaki Moldonovka köyünde 1 numaralı cezaevinde görevli olan personellerin çocuklarına hizmet veren kreşin açılış törenine TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Bişkek Koordinatörü Ali Muslu, Ceza ve İnfaz Kurumu Başkanı Taalaybek Caparov, Cezaevi Müdürü Askat Egemberdiev katıldı.

Açılışta konuşan TİKA Bişkek Koordinatörü Muslu, hapishanelerde çalışan personelin zor şartlar altında fedakarlık göstererek görev yaptıklarını, çocuklarının yaşam ve eğitim koşullarının mümkün olduğunca desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü ve bu amaçla destek olunduğunu söyleyerek, TİKA’nın eğitim alanındaki diğer faaliyetlerine değindi.

Ceza ve İnfaz Kurumu Başkanı Caparov ise daha önce kadın mahkumlar için TİKA’nın destek verdiği dikiş atölyesinde üretim yapıldığını ve kadın mahkumların hem üretime katkı sağladıklarını hem de aileleri için gelir elde ettiklerini söyleyerek, verilen destekten dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Kreş Müdürü Vera Efimovna ise kendi imkanları ile hizmet veren kreşte 1966’dan beri görev yaptığını belirterek, kreşin ilk kez böylesine bir destek gördüğünü ifade etti. Konuk heyet çocuklara çeşitli hediyeler sunarken, kreşte eğitim gören çocukların hazırladığı gösteriler de ilgiyle izlendi.