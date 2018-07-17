TİKA’dan Komorlar’a tekerlekli sandalye desteği

TİKA tarafından Komorlar’daki sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklenerek, engelli vatandaşlara verilmek üzere İslami İşler ve Eğitim İşleri Yüksek Komiserliğine bağlı Zekât İdaresine 200 manuel tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Komorlar’ın nüfusu 2016 yılında resmi olarak açıklanan sayım sonuçlarına göre 806 bin olarak tespit edildi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 0.7’sinin (6 bin 470 kişi) engellilerden oluştuğu ve engelli vatandaşların içinde en büyük oranı fiziksel engellilerin oluşturduğu biliniyor. Fiziksel engelli bireylerin hareket özgürlüğünün çevre ve konut alanlarında çok sınırlı. Mevcut altyapı engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan proje ile TİKA tarafından 200 adet tekerlekli sandalye temin edildi. Tekerlekli sandalyelerin dağıtımında mutlulukları yüzlerinden okunan engelliler, TİKA’ya ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.