TİKA’dan Peru’ya kırsal kalkınma desteği

TİKA, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Güney Amerika kıtasında tarım ve hayvancılık alanında önemli projeleri hayata geçiren TİKA tarafından yem değirmeni, veteriner tedavi kiti ve süt sağma kabından oluşan mandıracılık ekipmanları, Peru’nun yüksek sıradağlar ve dik yamaçlarla şekillenmiş Güney Sierra bölgesinde yaşayan Quechua ve Aymara yerlilerine düzenlenen törenle teslim edildi.

Modern yöntemlerin eksikliği sebebiyle hayvan besiciliği ve sütçülük faaliyetlerini düşük verim ve ortalama altı kalitede gerçekleştiren yerlilerin modern imkanlarla buluşturularak üretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve mandıra birlikleri aracılığı ile girişimcilik potansiyellerinin açığa çıkarılmasının hedeflendiği proje aracılığı ile çoğunluğu kadınlardan oluşan yerli çiftçilerin desteklenerek bölgede mukim ailelere gelir imkanı sunulması, yerli Quechua ve Aymara halklarının toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi ve nüfuslarının korunması hususlarında büyük bir gelişme kaydedildi.

Juliaca şehri Caracoto Belediyesinde düzenlenen teslim töreninde hazır bulunan katılımcılar, TİKA tarafından temin edilen mandıracılık ekipmanlarının geçim kaynaklarına büyük katkılar sağlayacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.