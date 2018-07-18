TİKA’dan Sırbistan güvenlik güçlerine eğitim

TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi’ kapsamında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta, Sırbistan hudut kapılarında görevli 16 personelin katılımıyla “Seyahat Belgeleri Sahteciliği Uzmanlık Eğitimi” gerçekleştirildi.

Hudut Kapıları Daire Başkanı Yardımcısı Naci Sümer, Sırbistan İçişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Jasna Rıstiç ile mevcut işbirliğinin geliştirilmesi imkanları üzerine görüşmelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığından görevlendirilen heyetin verdiği eğitime katılan polis memurları da duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları Sırbistan İçişleri Bakanlığı Hudut Kapıları Polis Başkanı’nın eğitim danışmanı Slobodan Çopiç’in de katılımıyla gerekleştirilen bir törenle dağıtıldı.

Türkiye’de de düzenlenecek

“Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi”nin 2018 yılı programında 30 Nisan-04 Mayıs 2018 tarihleri arasında Sırbistan’da “Uyuşturucu Suç Soruşturmaları Eğitimi” düzenlenmişti. Proje kapsamında, ilerleyen günlerde Sırbistan İçişleri Bakanlığı personeline yönelik Türkiye’de uygulamalı bir eğitim programı düzenlenmesi planlanıyor.

Türkiye ile güvenlik işbirliği içerisinde olan ülkelerin emniyet teşkilatları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle polis eğitim kurumları arasında eşgüdüm ve iş birliğinin sağlanması amacıyla 2007’den bu yana "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" yürütülüyor.