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22 Mayıs 2018 12:26

TİKA’dan sıtma ile mücadelede Cibuti’ye ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cibuti’de sıtma ile mücadele için ekipman desteğinde bulunuldu.

TİKA’dan sıtma ile mücadelede Cibuti’ye ekipman desteği

22 Mayıs 2018 12:26


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cibuti’de Obock vilayetinde Yemenli göçmenlere ev sahipliği yapan Merkezi Kampı’na, Dikhil vilayeti ve nüfusun yoğunlaştığı farklı yerleşke ve bölgelere sıtma ile mücadele için ekipman desteğinde bulunuldu.


Cibuti genelinde ve özellikle kırsal bölgelerde yaygın olarak görülen sıtma hastalığına karşı sağlık hizmetlerinin yeterli ölçüde sağlanamaması nedeniyle Cibuti’nin kuzeyinde bulunan Obock vilayeti ile güneyinde bulunan Dikhil vilayetindeki vatandaşlara verilmek üzere toplam 4 bin cibinlik TİKA tarafından temin edildi.


Obock Valiliği, Gawra-Obock Derneği ve Dikhil Valiliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Obock Bölge Temsilcisi Ali Houmed Hassan, bölgede sık rastlanan sıtma ile mücadele kapsamında TİKA tarafından yapılan ekipman desteğinin ailelere tedbir konusunda kolaylık sağladığını, bölgede misafir edilen bin 500 Yemenli mültecinin projeden faydalanmasının da önemli olduğunu ifade etti. Dikhil Valiliği Bölge Temsilcisi Abdourrahman Yonis Arreh ise Cibuti’nin güneyinde bulunan Dikhil vilayetinde sıtma ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan ekipman temininden dolayı başta Türk halkına ve kurumlarına teşekkür etti.




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