TKDK heyeti Beypazarı'nda

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğü, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1,6 milyon euro hibeyle desteklenecek “Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri”nin uygulanmasına ilişkin istişare toplantısı düzenledi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1,6 milyon euro hibeyle desteklenecek “Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri”nin uygulanmasına ilişkin istişare toplantısı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ankara İl Koordinatörlüğünce yapıldı. TKDK Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Şerife Kontoğlu, Taş Mektep'te gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada pilot bölge olarak belirlenen Beypazarı'nda uygulanmak üzere 1,6 milyon euro hibeyle desteklenecek toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü için yeni başvuru çağrısı yayımladıklarını söyledi. Çağrının “daha verimli tarım için daha iyi toprak” amacı taşıdığını belirten Kontoğlu, şöyle konuştu:

“Yeni hibe paketi Beypazarı ilçemize hayırlı olsun. Bu paket, doğrudan bir desteği içeriyor. Yani, herhangi bir yatırım yapılmasını gerektirmiyor. Bu paket, fiğ veya korunga ekimi yapılmasını içeriyor. Buradaki tanıtım çalışmalarımızla halkımıza ulaşarak, bunu en güzel şekilde yapmak istiyoruz. En önemli etken, doğru çiftçiye ulaşmak. Bu konuda sizin desteklerinizi çok önemsiyoruz.”

TKDK Proje Yönetimi Koordinatörü Mecit Ender Kaya ise çiftçinin başvurusu kabul edildikten sonra sözleşme imzalayacaklarını ve çiftçinin beş yıl boyunca ekim yapma zorunluluğu bulunduğunu dile getirdi. Hibe desteğinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı gerçek ya da tüzel kişilere verileceğini ifade eden Kaya, tarımsal parsel büyüklüğünün en az iki dekar, başvuru için toplam arazi büyüklüğünün ise en az 10 dekar olması gerektiğini vurguladı.

TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman ise başvuruların 2019 Ocak ayında alınacağını aktararak, yürütülecek çalışmalar için ilçede ofis açtıklarını ve kayıtların bu ofisten yapılacağını ifade etti.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Yalçın, Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yavuz Ekici ile Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, izlenmesi planlanan yol haritasına ilişkin görüşlerini paylaştı. TKDK uzmanları ise uygulamaya ilişkin teknik bilgilendirme yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kontoğlu, toplantının ardından Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamında ziyaret ederek, yeni çağrıya ilişkin bilgiler verdi ve destek istedi. TKDK ofisini de ziyaret eden Kontoğlu, çalışanlardan tanıtım etkinliklerine ilişkin bilgi aldı.