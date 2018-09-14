IHAAW115411-GEN/14-09-2018 - TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Gaziantep ve Hatay bölgelerindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır." 14.09.2018 11:54:11 TSI NNNN