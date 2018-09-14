İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Gaziantep ve Hatay bölgelerindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır."

IHAAW115411-GEN/14-09-2018 - TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Gaziantep ve Hatay bölgelerindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır.

IHAAW115411-GEN/14-09-2018 - TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Gaziantep ve Hatay bölgelerindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır." 14.09.2018 11:54:11 TSI NNNN

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.