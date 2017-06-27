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27 Haziran 2017 14:19

TŞOF Başkanı Apaydın: “Kamyon şoförlerinin çalışma saatleri ile kazançları orantısız”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Kamyon şoförlerinin çalışma saatleri ile kazançları orantısız” dedi.

TŞOF Başkanı Apaydın: “Kamyon şoförlerinin çalışma saatleri ile kazançları orantısız”

27 Haziran 2017 14:19


Nakliyeci ve şoför esnafının karşılaştığı sorunlara çözüm getirilmesini isteyen Fevzi Apaydın, “Tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araç kullanan şoförlerimiz ve taşımacı esnafımız mesleklerini icra ederken birçok konuda sorunla karşılaşıyor. Köprü geçiş fiyatlarının yüksek olması, yurt dışından daha ucuz mazot alanların haksız rekabete yol açması, iş alanlarının gittikçe daralması gibi sorunlar ile şoför esnafımız zor şartlarda ayakta kalmaya çalışıyor. Ağır vasıta şoförlerimize adaletli bir çalışma ortamı için kolaylıklar sağlanmalıdır” dedi.



“Çalışma saatleri ile kazançları orantılı değil”


Apaydın, kamyonculuk yapan şoför esnafının birçok konuda mağdur olduğunu ifade ederek, “Ağır tonajlı araçlar ile mesleklerini icra eden şoförlerimizin en önemli sorunlarından birisi çalışma saatleri ile kazançlarının orantılı olmamasıdır. Adaletli şekilde hak ettikleri kazançları sağlamaları ilk temennimizdir. Yurt dışından mazotu Türkiye’den neredeyse yarı fiyatına alarak kazanç sağlayanlara izin verilmemelidir. Bu durum büyük haksız rekabete yol açmaktadır” şeklinde konuştu.



“Geçişlerde kolaylık sağlanmalıdır”


Köprü ve bağlantılı yol geçişlerinin de kamyon ve kamyonetle eşya taşımacılığı yapan nakliyeci ve şoför esnafına büyük külfet getirdiğini vurgulayan Apaydın, şunları söyledi:


“Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kamyoncu şoför esnafımız için büyük bir zaman kaybına neden oluyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmak isterlerse de yüksek meblağlarda ceza ödemek zorunda kalıyorlar. Arabalı vapur seferleri hem zamandan tasarruf etmek adına hem de maliyet olarak büyük kolaylık sağlıyor. Neredeyse onda bir fiyatına geçiş ücreti ile daha kısa sürede ulaşım sağlayabiliyorlar. Fakat bu geçişlerin de ağır tonajlı araçlara yasaklanmasının ardından nakliyeci ve şoför esnafı mağdur duruma düşmüştür. Geçişlerde kamyon ve kamyonetle yük taşıyan esnafımız için kolaylık sağlanmalıdır.”




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