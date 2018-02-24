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24 Şubat 2018 11:16

TUBİL Halk Dansları Topluluğu birincilik yolunda

Türkiye’yi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil eden Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları il birinciliğine hazırlanıyor.

TUBİL Halk Dansları Topluluğu birincilik yolunda

24 Şubat 2018 11:16


TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliğine hazırlanıyor. Mart ayında gerçekleşecek olan yarışmaya, minikler ve gençler olmak üzere 2 ayrı kategoride katılacak olan TUBİL, Yenimahalle Belediyesi’ni temsil edecek. Daha önceleri de ulusal ve uluslararası arenada Yenimahalle’yi gururla temsil eden ve madalyalarla dönen Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, yeni madalyalar için provalarına hız kesmeden devam ediyor.


Yarışmaya, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde eğitmenleri eşliğinde hazırlanan 64 dansçı, gece gündüz demeden prova yapıyor. Haftanın 7 günü çalışmalarını sürdüren ekip, sıkı bir hazırlık süreciyle yarışmadan başarıyla döneceklerinin şimdiden sinyallerini veriyor.




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