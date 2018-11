Tuna ve Akgül'den esnafa çıkarma

İşyerlerini tek tek gezerek esnafa hayırlı işler dileyen ikili, hem sokakta ki vatandaşla hem de esnafla sohbet etti, talepleri dinledi. Manavından taksicisine, marketinden terzisine esnafı ziyaret eden Tuna ve Akgül, yapılan çalışmaları anlatarak, esnafın da fikirlerini aldı. Esnafa kulak verdiklerini kaydeden Başkan Tuna, “Ülke ekonomisine katkı sunan ve istihdama can suyu olan esnafımızın her türlü talep ve isteği bizim için önemlidir. Ankara'ya ve Mamak'a katma değer kazandıran esnaflarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Birebir temas ediyoruz

Esnafın bir kentin yüzü ve vitrini olmanın yanı sıra gelişmişlik düzeyini en iyi belirleyen yapı taşı olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, makam odasında oturarak değil, birebir halk ve esnaf ziyaretleri yaparak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Ziyaretlerde en küçük sorunun bile kısa zamanda çözüme kavuşması noktasında ilgili birimlere talimat verdiklerinin altını çizen Akgül, “Esnafımızın güler yüzlülüğünü daim etmek, sıkıntılarını dinleyip çözüm bulmak bizlere düşüyor. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.