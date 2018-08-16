Türk Tarih Kurumu’ndan yeni bir eser daha

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından yayın dünyasına kazandırdı. Osmanlı müesseseleri tarihinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu tarafından kaleme alınan Osmanlı’nın Sosyo-Kültürel ve İktisadi Yapısı isimli eser, sosyal olaylar, adetler ve merasimler, sosyal mekanlar, giyim, temizlik ve sağlık gibi bölümlerle Osmanlı toplumsal yapısına eğilirken, hazineler ve bütçeler, gelir kaynakları ve borçlar, madenler, para ve fiat politikaları, ticaret, ulaştırma ve posta hizmetleri, sanayi bölümleriyle devletin iktisadi yapısına dair kıymetli bilgiler sunuyor. Osmanlı Devleti’nin sosyo-kültürel ve iktisadi tarihine ilgi duyanlar için başucu kitabı olmaya aday olan eserde, toplumsal yapısı ve iktisadi kurumlarıyla Osmanlı Devleti’nin tarihsel süreçteki değişimi irdeleniyor. Konuya yeni ilgi duyan okuyucular için eserin sonunda temel kavramların açıklandığı bir de sözlük bulunuyor.

Eseri kaleme alan Kütükoğlu, Türk Tarih Kurumu’nun Şeref Üyeleri arasında yer alıyor. Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Tarih Araştırmalarında Usül, Balta Limanı`na Giden Yol Osmanlı - İngiliz İktisadi Münasebetleri (1580/-1850) gibi üniversitelerin tarih ve tarihle ilgili bölümlerinde ders kitabı olarak okutulan çok sayıda esere imza atmış olan yazar, Osmanlı medeniyeti ve iktisat tarihi alanlarındaki kıymetli çalışmalarıyla da tanınıyor.