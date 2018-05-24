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24 Mayıs 2018 04:20

Türk ve Arap medyası Kızılcahamam’da bir araya geldi

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri medya bağlamında güçlendirmek adında tertiplenen Türkiye-Suudi Arabistan Medya Buluşması Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.

Türk ve Arap medyası Kızılcahamam’da bir araya geldi

24 Mayıs 2018 04:20


Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM) koordinesinde tertiplenen Türkiye-Suudi Arabistan Medya Buluşması Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. İlçedeki bir otelde gerçekleşen buluşma, iftar programıyla başladı. Etkinliğe Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ile Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji’nin yanı sıra BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, milletvekilleri, medya temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Gecenin ev sahibi konumundaki BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, iftarın ardından yaptığı açılış konuşmasında, Suudi Arabistan denilince Türk-İslam dünyasındaki herkesin içinde bir saygı ve sevgi oluştuğunu ve Türkiye’nin Suudi Arabistan’a her dönem kardeş gözüyle, çok yakın insanlar gözüyle baktığını söyledi.


Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi El Khereiji, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında her anlamda çok sağlam bir dostluk ilişkisi bulunduğunu kaydetti.




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