Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Sezgin: "Yerli üreticilerle çok ciddi çalışıyoruz"

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Son teknolojiyi kullanmak önemli. Son teknolojiyi bilip kullanırsanız, burada yeni teknolojilerinin üretilmesini sağlarsınız. Bu kapsamda yerli üreticilerle çok ciddi çalışıyoruz" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde yer alan 5G Vadisi BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarında 5G Vadisi Açık Test Sahası'nın açılış lansmanı gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 5G Vadisi Açık Test Sahası'nın açılışında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ilk 5G sinyalini eylül ayında verip ilk testleri tamamladıklarını belirten Sezgin, yaptıkları uygulamayla saniyede 2 gigabyte üzerinde hızlara çıktıklarını aktardı.

Türkiye'nin dünyada 5G vizyonunu ilk defa ortaya koymuş ülkelerin başında geldiğini ifade eden Sezgin, "Bizi 5G'de söz sahibi yapacak çok önemli bilgi birikimi de kazanıyoruz. Yeni teknolojilerin test edileceği 5G Vadisi Açık Test Sahası ülkemizin 5G alanında söz sahibi olabilmesinde büyük rol oynayacak. Tüm operatörlerin kullanımına sunulan 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda şirketler ve bu alanda Ar-Ge faaliyetlerini yapan üniversiteler, Türkiye için en uygun yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürecek" şeklinde konuştu.

Turkcell olarak İstanbul'da da ilk 5G canlı şebekesiyle 5G baz istasyonuyla ilk sinyal verip, BTK'nın spektrum frekans izninin vermesiyle bağlantının gerçekleştiğini anımsatan Sezgin, sabit ve mobil teknolojiler üzerinden fiber hızında interneti evlere vererek, test etme deneyimi imkanı bulduklarını paylaştı. Sezgin, Türkiye'nin Turkcell'i olarak en yeni teknolojileri buluşturmak ve yerli hale getirmek için sürekli araştırma yatırımlarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Bugün burada hep birlikte daha güçlü bir gelecek için bir adım daha atmanın onurunu taşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

"2 gigabyte'in üzerindeki hızları test ettik"

Açılış konuşmalarının ardından İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sezgin, 5G Vadisi Açık Test Sahası'nın Türkiye'nin teknolojiyi yerlileştirme açışından çok kritik bir nokta olduğuna işaret etti. 5G Vadisi Açık Test Sahası'da 5G teknolojileriyle ile ilgili tüm test ve çalışmaların yapılabilecek durumda olduğunun altını çizen Sezgin, "Buranın alt yapısını ilk sinyal verecek şekilde BTK'nın destekleriyle Huawei ile birlikte oluşturduk. 17 Eylül tarihinde burada ilk sinyalimizi verdik ve testlerimizi yaptık. 5G teknolojisinde 2 gigabyte'in üzerindeki hızları, 10 milisaniye civarındaki gecikme süreleriyle beraber burada test etme imkanı bulduk. Bundan sonrası çok daha önemli, biz burada yapılacak testlerle yerli ürünlerin gelişmesini de hedefliyoruz" diye konuştu.

5G'ye geçen ilk ülkeler arasında Türkiye'nin olmasını hedeflediklerini dile getiren Sezgin, "Son teknolojiyi kullanmak önemli. Son teknolojiyi bilip kullanırsanız, burada yeni teknolojilerinin üretilmesini sağlarsınız. Bu kapsamda yerli üreticilerle çok ciddi çalışıyoruz" diye belirtti.