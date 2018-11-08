Türkiye'nin 5G Vadisi Açık Test Sahası açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin datasını Türkiye'de bırakacak, Türkiye'nin kullandığı iletişim teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretebilecek imkanlara sahip olunduğunun altını çizerek, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda 4,5G yetkilendirilmesinde 5G'yi kullanan ilk ülkelerden olacağız dedik, operatörler buna dünden hazır ve yaptığımız yetkilendirmeyle bunun önünü açtık" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde yer alan 5G Vadisi BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarında 5G Vadisi Açık Test Sahası'nın açılış lansmanı gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen lansmanda operatör şirketleri de yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Sayan, Piyasa Gözetimi Laboratuvarının Türkiye'ye gelen tüm cep telefonlarının ilk durağı olduğunu, elektromanyetik yayılım ve diğer testlerin yapıldığı yer olduğunu ifade etti. BTK, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri ile 3 operatörün katkılarıyla 5G deneyimlerinin yaşandığını dile getiren Sayan, söz konusu işbirliğinin ilk meyvelerinin bugün alındığını aktardı. Türkiye'nin, 5G'ye yerli ve milli insanlarla ilk geçen ülke olma konusundaki inançla bu işe başlandığını anlatan Sayan, 5G ilk sinyal testinin daha önce verildiğini de belirterek, "Bugün burada 5G'ye ilişkin test çalışmalarının bu vadide başladığını kamuoyuna duyurmuş oluyoruz. Üniversite ile sanayi işbirliğinde geliştirilecek bu yapı ile sanayinin ihtiyaç duyduğu konuların, sanayinin fonlamasıyla üniversitede akademik çalışmalarla birleştirerek ürünler vadide tasarlanacak. 5G'nin her alanı burada ayrı ayrı simüle ediliyor ve 5G'nin canlı olarak deneyimleniyor" dedi.

Türkiye'nin datasını Türkiye'de bırakacak, Türkiye'nin kullandığı iletişim teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretebilecek imkanlara sahip olunduğunun altını çizen Sayan, "Bu imkanları daha da geliştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda 4,5G yetkilendirilmesinde 5G'yi kullanan ilk ülkelerden olacağız dedik, operatörler buna dünden hazır ve yaptığımız yetkilendirmeyle bunun önünü açtık. Test vadisinde bütün senaryoları çalışıyoruz, bu hedefimize herkesin katkısıyla ulaşacağız" ifadelerini kaydetti.

"5GTR Forum, ULAK ve HTK'ya verilecek destek geleceğe yatırımdır"

Programın ev sahibi BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da 5G Vadisi ile Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent ve ODTÜ yerleşkeleri ile BTK Merkez Binası arasındaki alanı kapsayacak bölgede üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin, girişimci teknoloji firmalarının, 5G ve Ötesi'ne ilişkin testleri gerçekleştirebilecekleri bir ortamın oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi. 5G konusunda teknoloji üreten herkesin vadiden faydalanabileceğini paylaşan Karagözoğlu, "Yerli üretim faaliyetlerinde projede olan etkinliğiniz ve projeye olan inancınız yüksek olsun. Yerli üretim demek sizlerin güç kazanması, ülkemizin güç kazanması demek. 5GTR Forum, ULAK ve HTK'ya vereceğiniz destek aslında geleceğinize yaptığınız yatırımdır. Teknoloji firmaları tarafından ise yeni bir ürün ya da sürecin fikir aşamasından piyasaya arzına kadarki sürecinde Teknoloji Olgunluk Seviyelerine uygun biçimde ve sistematik geliştirilmesi önem arz etmektedir" diye konuştu.

Lansmanda Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Vodafone Turkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Suel, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin de yer aldı. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Sayan, BTK Başkanı Karagözoğlu ve beraberindekiler 5G Vadisi Açık Test Sahası açılışını gerçekleştirdi ve laboratuvarları gezdi.