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23 Kasım 2017 13:55

Türkiye’nin savunma ve teknolojide "Düşünce Merkezi" hayata geçirildi

Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı merkezi "ThinkTech"in lansmanında konuşan STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz coğrafya ve karşı karşıya kaldığımız sorunlar ülkemizi daha güçlü olmaya zorunlu bırakıyor.

Türkiye’nin savunma ve teknolojide

23 Kasım 2017 13:55

Bu kapsamda odağında savunma, güvenlik ve diğer alanlarla bütünlük içerisinde olan bir mekanizma oluşturduk" dedi.


Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı merkezi "ThinkTech"i hayata geçirdi. STM, ThinkTech ile bölgesel ve küresel bir düşünce merkezi olmayı hedefliyor. Bu merkez sayesinde savunma-güvenlik ve mühendislik-teknoloji alanlarında stratejiler, teknolojik öngörüler, olası senaryolar ve karar destek sistemleri geliştirilecek. ThinkTech; havacılık, enerji, ulaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında objektif ve teknoloji odaklı analizlerle özgün çözümler geliştirecek ve veri işletme yeteneğiyle raporlar yayımlayacak.



"Bu oluşum ülkemizde önemli bir açığı kapatacak"


STM, bu kapsamda ThinkTech tanıtım lansmanını, düzenlediği panel ile gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, içinde bulunduğumuz coğrafya ve karşı karşıya kaldığımız sorunların ülkemizi daha güçlü olmaya zorunlu bıraktığını ifade ederek, bu kapsamda bir yeni bir yapılanmaya gittiklerini belirtti. Odağında savunma, güvenlik ve diğer alanlarla bütünlük içerisinde olan bir mekanizma oluşturduklarını ifade eden Yılmaz, "Bu vizyonla dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi temelde üç şey gerçekleştireceğiz. Ana temamız savunma ve güvenlik olmak üzere teknik olan her alanda her ay periyodik olarak raporlar yayınlayacağız, analizler gerçekleştireceğiz. Bir diğer faaliyet sadece ilgili kurumlara olmak üzere bir takım özel analizler, simülasyonlar olacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek diğer faaliyet ise, savunma ve güvenliğe odaklanmış paneller düzenlemek olacak" dedi. Yılmaz bu oluşumun, ülkemiz için son derece önemli olduğunu ve önemli bir açığı kapatacağını düşündüğünü kaydetti.



"Fark oluşturulması muhtemel alanların tespiti yapılmalı"


Düzenlenen lansmanda panelist olarak yer alan Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, geleceğe hazırlık kavramının önemine değinerek, gelecekte fark oluşturulması muhtemel alanların tespiti ve bu alanlarda çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Yapılacak bir veri analizi neticesinde bir harekat planı yapılabileceğini aktaran Demir, "Fiziki olarak silahların konuştuğu bir harekat ortamında hazırlığın yanında, sosyal olaylara etki edebilecek yöntemlerle çok etkin sonuçlar alınabilecek bir alana doğru gidiyoruz" şeklinde konuştu.


Küresel iklim değişikliklerinin su ve gıda krizlerine, ekonomik sorunlara, gerilimlere ve silahlı çatışmalara neden olabileceğini belirten Demir, bu kapsamda dünya coğrafyasında ve demokratik yapısında önemli analizlerin yapılması gerektiğini vurguladı. Yapay zekada geliştirilen robotların yasal sorumlulukları konusunda çok tartışıldığını da dile getiren Demir, "Ben insan faktörünün en son analizde etkili olacağına ve insan faktörünün hiçbir zaman gündemden kalkamayacağına inanıyorum. Ne kadar insansız sistemler yaparsanız yapın, insanın kontrolünde bir mekanizmanın çok uzun süre gündemimizde kalacağına inanıyorum" diye konuştu.


Demir, önümüzdeki 15-20 yılda yapay zeka karar verme mekanizmalarında önemli noktalara gelineceğini, İHA’ların çok yakın gelecekte filo haline geleceğini de aktardı.


Lansmanda düzenlenen panele, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, eski MİT Müsteşarı ve emekli Büyükelçi Sönmez Köksal, emekli Korgeneral Alparslan Doğan, ODTÜ uluslararası ilişkiler öğretim üyesi Hüseyin Bağcı ve moderatör gazeteci yazar Hakan Çelik katıldı.




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