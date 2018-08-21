Vali Topaca, polislerle bayramlaştı

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde gerçekleşen bayramlaşma programında polislere hitap eden Ankara Valisi Topaca, Bayramların küskünlüklerin, kırgınlıkların ortadan kalktığı, kavganın, düşmanlığın yok olduğu günler olduğunu belirtti. Dini bayramların bu anlamda bir vesile olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Topaca, "Sizler bir arada, toplu olarak çalışan insanlarsınız. Elbette böyle çalışıldığı zaman aranızda anlaşmazlıklar, kırgınlıklar olabilir. Bu bayramı vesile kılarak, Allah’ın izniyle bunları ortadan kaldıralım. Küskün olanlar kucaklaşsın, birbirine hakkını helal etsin” diye konuştu.

Bayramın aynı zamanda, uzakta olan yakınların, akrabaların halini hatırını sorma, onların dualarını alma zamanı olduğunu dile getiren Topaca, şunları kaydetti:

“Ülke olarak hakikaten çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde yükün çoğunu omuzlayan da sizlersiniz. Ülkemizin birliğinin, beraberliğinin sağlanması, kamu düzeninin kurulması, insanımızın yolda, sokakta hayatını devam ettirmesi bir anlamda sizlere verilmiş bir görevdir. Bunu sağlamak o kadar kolay değildir. Sizin gayretinize, samimi bir şekilde bu ülkeye, bu devlete, bu millete sahip çıkmanıza her zaman ihtiyaç vardır. Rabbim bu yükü kaldırmada size güç kuvvet versin, Rabbim sizin yar ve yardımcınız olsun. Ülkemizin, milletimizin güvenliğini, devletimizin birliğini beraberliğini Rabbimizin izniyle inşallah hep birlikte sağlayalım. İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemi de inşallah hep birlikte atlatalım. Ülkemizi, devletimizi bizden sonra gelecek çocuklarımıza bize teslim edildiğinden daha güzel bir şekilde teslim etme imkanımız olsun.”

Yapmış oldukları görevlerden ve fedakarlıklardan ötürü polis memurlarına şükranlarını sunan Topaca, şehitleri rahmet ve minnetle yad ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti.