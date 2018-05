Yavru vatana büyük ilgi

KKTC ve Konya Kültür Evlerinin açıldığı ve Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen geceye, ev sahibi Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra, KKTC Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Emekli Büyükelçi Dr. Ahmet Zeki Bulunç, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Eğitim Ataşesi Rauf Ataöv, Konya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanı Hakkı Teke, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlana’nın şehri Konya ile KKTC’nin Keçiören’de buluştuğunu belirten Başkan Ak, "Bir tarafta Konya, bir tarafta Kıbrıs. Anadolu’nun güzellikleri bir tarafta, sınırları aşan coğrafyamızın güzellikleri diğer tarafta. Dünyanın evi Keçiören’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen kardeşlerimizi ağırlıyoruz. Yavru vatandan gelen Güzelyurt Belediyesi bizim kardeş belediyemiz. Bu gece Kıbrıs’ın güzelliklerini sergileyen fotoğrafları ve yöresel yemeklerinin yanı sıra kültürel gösterilerini de yakından görme ve tanıma fırsatı yakaladık" diye konuşurken Güzelyurt’ta Keçiören Kültür Evini açtıklarını da hatırlattı.

Türkiye güçlüyse KKTC de güçlü

KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut da rahmet ve bereket ayı Ramazan’da Keçiören’de olmaktan memnun olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Irak, Suriye ve Filistin’de kan ve gözyaşı var, orada yaşayanlar can güvenliğinden yoksunlar. Türkiye ne kadar güçlüyse KKTC de o kadar güçlüdür. Ne mutlu bize ki her zaman, her koşulda bizi destekleyen bir ana vatanımız var" ifadelerini kullandı.

KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ana vatan Türkiye’nin gösterdiği ilginin yerel yönetim anlamında da giderek geliştiğine vurgu yaparak, "Güçlü Türkiye ile birlikte Kıbrıs kendi ayakları üzerinde duracaktır" dedi.

Kıbrıs lezzetleri şanslı isimlerin oldu

Arif Edizer ve orkestrası ile folklor ekibinin sahne aldığı gecede izleyiciler, şarkılar söylenirken ellerindeki Kıbrıs ve Türk bayraklarını salladı. “Ankara’nın Bağları”, “Ben Yoruldum Hayat”, “Var Gibi Gibi” Türkçe şarkıların yanı sıra “Mağusa Limanı”, “Diliriga” gibi Kıbrıs şarkılarını da seslendiren Arif Edizer büyük alkış alırken, izleyenler de hareketli şarkılarda yerinde durmakta zorlandı. Ayrıca protokol üyelerinin yaptığı çekilişte 10 şanslı vatandaş, içinde Kıbrıs kahvesi, Kıbrıs lezzetleri ve kahve makinesinin yer aldığı sandıkların sahibi oldu.

Kıbrıs Gecesi’nde vatandaşlara Kıbrıs kahvesi, herse, hellim, pastelli, iç dolu gibi Kıbrıs’a özel lezzetler ikram edildi. Programın sonunda protokol arası hediyeleşme merasimi sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleşti.