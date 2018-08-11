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11 Ağustos 2018 11:07

Yaz konseri Keçiörenlileri mest etti

Kültür ve sanata büyük önem veren Keçiören Belediyesi, yaz akşamlarında müzik şöleni yaşatacak konserlerle vatandaşın gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Yaz konseri Keçiörenlileri mest etti

11 Ağustos 2018 11:07


Şehrin göbeğinde doğa ile huzurun buluştuğu Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde, müzik dinletisi ile yaz konserlerine başlangıç yapan Keçiören Belediyesi, “Her Telden” müzik grubunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Keçiörenli vatandaşlar park konserine yoğun ilgi göstererek doyasıya eğlendi.



Her Telden söylendi, vatandaş eşlik etti


Açık hava konserine katılan vatandaşlar müzik grubunun seslendirdiği şarkılara ve türkülere eşlik etti. Hüzünlü ve coşkulu ezgilerin harmanlandığı konser büyük beğeni topladı. Halk etkinliklerine her türlü desteği sunan Keçiören Belediyesi, görevli personellerini ve yetkili birim müdürlerini konser alanında hazır tuttu.


Gönül belediyeciliği kapsamında düzenlenen açık hava konseri yaklaşık 3 saat sürdü. Konserin sona ermesiyle vatandaşların memnuniyeti yüzlerine yansıdı.




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