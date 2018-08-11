Yaz konseri Keçiörenlileri mest etti

Şehrin göbeğinde doğa ile huzurun buluştuğu Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde, müzik dinletisi ile yaz konserlerine başlangıç yapan Keçiören Belediyesi, “Her Telden” müzik grubunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Keçiörenli vatandaşlar park konserine yoğun ilgi göstererek doyasıya eğlendi.

Her Telden söylendi, vatandaş eşlik etti

Açık hava konserine katılan vatandaşlar müzik grubunun seslendirdiği şarkılara ve türkülere eşlik etti. Hüzünlü ve coşkulu ezgilerin harmanlandığı konser büyük beğeni topladı. Halk etkinliklerine her türlü desteği sunan Keçiören Belediyesi, görevli personellerini ve yetkili birim müdürlerini konser alanında hazır tuttu.

Gönül belediyeciliği kapsamında düzenlenen açık hava konseri yaklaşık 3 saat sürdü. Konserin sona ermesiyle vatandaşların memnuniyeti yüzlerine yansıdı.