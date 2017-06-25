Yenimahalle anaokullarına kayıtlar başladı

Yenimahalle anaokulları ve gündüz bakımevlerine kayıtlar başladı. Kayıtlar, 15 Temmuz’a kadar devam edecek. Eylül’de ders başı yapacak minikler, anaokullarında hem öğrenecek hem de keyifli vakit geçirecek.

Yenimahalle Belediyesi, yeni eğitim döneminde 80’inci Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın ve Batıkent anaokullarına yenisini ekleyecek. Demetevler, Ergazi ve Karşıyaka anaokulları ve gündüz bakımevleri, Eylül’de kapılarını açacak. Bin öğrenci kapasiteli 8 anaokulu sayesinde Yenimahalleli ebeveynlerin gözü arkada kalmayacak.

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çocuklarımızı doğru yetiştiremezsek bu ülkenin geleceği aydınlık olamaz. Bunun için biz de mücadelemizi veriyoruz. Eğitim camiasına her türlü desteği sağlıyoruz. Anaokullarımızda da çocuklarımız doğru şekilde, emin ellerde eğitim alıyor" şeklinde konuştu.