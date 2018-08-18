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18 Ağustos 2018 11:39

Yenimahalle Belediyesi kurban kesecekleri uyardı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban alımı ve kesimiyle ilgili telaş başladı.

Yenimahalle Belediyesi kurban kesecekleri uyardı

18 Ağustos 2018 11:39

Yenimahalle sınırları içinde vatandaşların rahatlıkla kurbanlıklarını alabilecekleri satış yerleri ve kesim alanları belirlenirken, ilçede cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurban kesimine izin verilmeyecek.


Buna göre vatandaşlar, belediyeye ait Yakacık kurban pazarının yanı sıra, Andaç pazar yeri, Batı Sitesi pazar yeri, Çamlıca Mahallesi pazar yeri, Şentepe pazar yeri, Demet pazarı, Turgut Özal pazarı, Aşağı Yahyalar pazar yeri ve Serhat pazar yerinde rahatlıkla kurbanlarını kesebilecek.



Kurallara uymayana 124 TL ceza


Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurban kesimine izin vermeyecek olan zabıta ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. Maddesi 3’üncü bendi uyarınca; 124 TL cezai işlem uygulayacak.


Vatandaşlar kurbanla ilgili talep ve şikayetlerini 0312 315 04 58 numaralı telefonlardan zabıta müdürlüğüne yapabilecekleri gibi mahallelerindeki zabıta karakollarına da müracaat edebilecekler.




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