Yenimahalle Belediyesinden kurban uyarısı

’Kurban Hizmetleri, Kurban Alımı ve Kesimi Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar’ konulu seminerde Belediye Veteriner Hekimlerinden M. Selami Kıbrıs, katılımcılara kurbanlık alırken dikkat edilecek hususlardan etin nasıl tüketilmesi gerektiğine kadar pek çok konuda detaylı bilgi verdi. Gözle yapılan basit tespitlerle hayvanın sağlık durumu hakkında fikir edinilebileceğini belirten Kıbrıs, “Satın aldığınız hayvanın gözlerinin ve tüylerinin parlak olmasına, göz ve burunda akıntı olmamasına, vücutlarının herhangi bir yerinde şişlik bulunmamasına ayrıca büyükbaş hayvanların mutlaka küpeli ve pasaportlu olmasına dikkat edilmeli” dedi.

Etin kesimin ardından hemen tüketilmemesi gerektiğini de ifade eden Kıbrıs, bir gün bekletilen etlerin daha kaliteli ve lezzetli olduğunu söyledi. Ette çok çabuk bakteri ürediğini hatırlatan Kıbrıs, “Etleri derin dondurucuya koyarken mutlaka yiyebileceğimiz kadarını koymalıyız. Buzu çözülen eti yeniden dondurmak çok yanlış bir davranıştır” diye konuştu.

"Her ne olursa olsun hayvanda bir hastalık olabileceğini göz önünde bulundurarak kesim esnasında mutlaka eldiven kullanın" diyerek vatandaşları uyaran Kıbrıs, “Kurban kesildikten sonra ise hayvanın kaburgası içerisinde üzüm salkımına benzer şişlikler, iç organlarında gözle görülür su keseleri var ise hastalık şüphesi vardır. Bu durumda etin kesinlikle yüksek ısıda, çok iyi pişirilerek tüketilmesi gerekiyor" dedi.