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14 Haziran 2018 10:22

Yenimahalle eğitim merkezinde dört dörtlük eğitim

Yenimahalle Belediyesi açtığı eğitime yardımcı kurslarda gençlerin sınavlarda tam başarı sağlaması için düzenlediği seminerlerle gençlerin sınav kaygısından kurtulmasına destek oluyor.

Yenimahalle eğitim merkezinde dört dörtlük eğitim

14 Haziran 2018 10:22

Ragıp Tüzün Parkı içinde bulunan Yenimahalle Eğitim ve Kurs Merkezinde, 9,10,11 ve 12’inci sınıf öğrencilerini üniversite sınavına hazırlamak için alanında uzman öğretmenler tarafından Türkçe, Matematik, Tarih, Fizik, Kimya, Coğrafya, Biyoloji ve Felsefe branşlarında eğitim veriliyor.


Yıl boyu öğretmenlerinin gözetiminde, yoğun çalışma temposu ile sınava hazırlanan gençler yaklaşan sınavın stresini katıldıkları eğitim semineriyle bir kenara bıraktı. Üniversiteye giriş sınavına sayılı günler kala öğrencilerin sınav kaygılarını, başarısızlık korkularını gidermek amacıyla eğitim merkezi tarafından alanında uzman Psikolog ve Psikoterapist Gülnur İlhan tarafından eğitim semineri verildi.


Sınav kaygısını atmanın öğrencilerde başarılı olmanın önünde bulunan en büyük engellerden biri olduğunu dile getiren Gülnur İlhan, öğrencilere kaygı ile baş etmenin yollarını, basit ve etkili çözüm yollarıyla aktardı.


“Olumsuz düşünceler kaygının devamlılığını sağlar”


Kaygı oluşumu fizyolojik, duygusal ve davranışsal tepkiler ile bir bütün halinde döngüsel şekilde devamlılığı olan bir sorun olduğunu belirten İlhan, kaybetme korkusu, beklenti içinde olanlara karşı hissedilen sorumluluk duygusu (aile, kişinin kendisi, öğretmenler, akrabalar), etraftan alınan olumsuz düşünceler kaygının oluşmasında etken unsurlar olduğunu anlattı.


Çözüm yollarına dair bir çok farklı yöntemi sıralayan Gülnur İlhan” Doğru nefes egzersizi yapmak, beslenme düzenine dikkat etmek, kendi eksikliklerimizin farkına vararak başkalarıyla kendimizi kıyaslamak yerine kendi artı yönlerimizi fark etmek,olumsuz düşüncelerden uzak durmak, eski başarılarımızı hatırlayarak motivasyonumuzu yüksek tutmak, kalan kısa sürede planlı hareket ederek kendimizi eksik gördüğümüz branş ve konulara odaklanmak kaygının oluşmasına engel olmak için uygulanabilir yöntemlerdir” dedi.


Gençler “istersem yapabilirim” dedi


Üniversite okumanın her şey olmadığını, vizyon ve misyon sahibi birey olmanın ön planda tutulması gerektiğinin anlatıldığı seminerin sonunda kendilerinden sınav kaygısıyla ilgili tek cümle istenen üniversite adayları” başaracağıma inanıyorum, istersem yapabilirim, sınavda olsa benden önemli değil, yeteneklerimin farkındayım” gibi olumlu cümlelerle almış oldukları eğitimi pekiştirerek salondan ayrıldılar.




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