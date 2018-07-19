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19 Temmuz 2018 12:21

Yenimahalle’de Dans Festivali

Çek Cumhuriyeti’nin ünlü dans ekibi Zaolzı Dans Topluluğu, Dans Festivali’nde Yenimahallelilerle buluştu.

Yenimahalle’de Dans Festivali

19 Temmuz 2018 12:21


Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye gelen ekip 5 gün sürecek sokak festivalinin ilk gününde vatandaşları coşturdu. Etkinlikte Zaolzı’yı izlemeye gelenler arasında Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve Yenimahalle Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir de vardı. Kendi ülkelerine özgü danslarıyla renkli görüntülere sahne olan Zaolzı’ye Tubil’de yöresel dans gösterileriyle eşlik etti. Vatandaşlar tarafından çok beğenilen dans performansları büyük alkış topladı. 22 Temmuz’a kadar sürecek olan festival, 18 Temmuz Müslüm Gürses Parkı, 20 Temmuz Ragıp Tüzün Parkı, 21 Temmuz Batıkent Meydan AVM ve 22 Temmuz Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.




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