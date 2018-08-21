Yenimahalle’de Kurban Bayramı coşkusu

Alanı saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, kılınan bayram namazının ardından kurbanlarını kesti. Alanda bulunan otomatik kesimhanede kurbanlıklar 5 dakika içerisinde kesilerek 7 parça halinde vatandaşlara teslim edildi.

Bayram boyunca yaklaşık bin 400 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş olmak üzere toplam 3 bin 900 kurbanlığın kesileceği alanda kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet veren belediye, ekipleriyle alanda seferber oldu.

Hijyenik şartlarda kaliteli hizmet

Hijyenik şartlarda etleri poşetleyerek kurban sahiplerine teslim eden belediye ekipleri, kesim öncesi sadece hayvanları değil, kasapları da sağlık muayenesinden geçirdi. Kasapların herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını kontrol eden ekipler, ayrıca 23 araç ve 150 taşıma sepeti ile de vatandaşın etlerini ücretsiz olarak otoparka kadar taşıdı. Aynı zamanda ikram ettiği sıcak çayla vatandaşların içini ısıtan belediye, acemi kasaplara da alanda bulunan sağlık noktası ile anında müdahale etti.

Yenimahalle’nin 9 noktasında kesim

Yakacık’ta denetimlerde bulunan Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı. Alanda kesim yapan kasaplara kolaylıklar dileyen Kartal, "Belediye olarak vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerimizle çalışıyoruz. Tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

Yakacık Kurban Kesim ve Satış Yeri’nin yanı sıra, Turgut Özal ve Şentepe Kapalı Pazar Yeri’ni de gezen Kartal, “Yenimahalle’nin toplamda 9 noktasında vatandaşlarımıza kurban kesim hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

Yenimahalle’nin kurban kesim noktaları şöyle; Yakacık, Andaç Pazar Yeri, Batı Sitesi Pazar Yeri, Şentepe Pazar Yeri, Demetevler Pazar Yeri, Turgut Özal Pazar Yeri, Serhat Pazar Yeri, Çamlıca Pazar Yeri ve A.Yahyalar Pazar Yeri.