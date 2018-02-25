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25 Şubat 2018 10:56

Yenimahalle’de öğrenmenin yaşı yok

Yenimahalle Belediyesinin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde 2009 yılında faaliyete geçirdiği okuma-yazma kurslarına ilgi çığ gibi büyüyor.

Yenimahalle’de öğrenmenin yaşı yok

25 Şubat 2018 10:56


İlk olarak Avcılar Mahallesi’nde açılan ve okuma yazma öğrenerek hayatlarında yeni bir başlangıç yapan kursiyerlerin başarılarına tanık olan vatandaşların talebi ile açılan 6 ayrı kurs merkezinden bugüne kadar bin kadın mezun edildi. Yenimahalle Belediyesi 7’nci okuma yazma kursunu da Demetevler Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi’nde açıyor. 2018 Ocak ayı itibariyle 140 vatandaşın eğitim aldığı kurslardan yıl sonuna kadar 700’ün üzerinde mezun verilmesi hedefleniyor.


Türkiye genelinde başlatılan okuryazarlık seferberliği sebebiyle kurslara ilgi her geçen gün artarken; kursiyerlere ayrıca etkinlikler de düzenleniyor. Yanlarında okuma yazması olan birini almadan sokağa çıkamayan, hastaneye gidemeyen kadınlar, Anıtkabir’e, müzelere, sinemaya götürülerek sosyal hayata bağlanmaları sağlanıyor.


Yenimahalle Belediyesinin eğitim-öğretime her zaman destek verdiğini hatırlatan Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizin aydınlık yarınları için toplumdaki okuma yazma oranının el birliğiyle yükseltilmesi gerekiyor. Biz ilçemizde gereken çabayı gösteriyoruz. Başkentimiz Ankara’da hala okuma yazması olmayan kadınlarımızın olması utancını ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Okuma yazmayı öğrenen kadınlarımızın kendilerine güvenleri artıyor, çalışmak, üretmek istiyorlar diğer kurslarımız ile onlara bu konuda da yardımcı oluyoruz. Kadınlar öğrenirse toplum öğrenir, kadınlar ilerlerse toplum ilerler” dedi.




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