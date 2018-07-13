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13 Temmuz 2018 09:15

Yenimahalle’de okullara belediye desteği

Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki devlet okullarının 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine hazırlanması için düğmeye bastı.

Yenimahalle’de okullara belediye desteği

13 Temmuz 2018 09:15


İlçede okul tadilatları için tüm hazırlıklar tamamlanırken, ekipler Yenimahalle’nin devlet okullarında tadilat yaparak eğitimde fırsat eşitliği için kolları sıvadı. Okulların ihtiyaç ve taleplerini öncelik sırasına göre belirleyen Yenimahalle Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılına kadar tadilatları tamamlamayı hedefliyor.



515 okula belediye eli değdi


Sık sık okulları gezen ve bilgi alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bugüne kadar 515 okulun ihtiyaçları dahilinde bakımlarının yapıldığını belirtti. Yaşar, ihalesi yeni tamamlanan tadilat işinin birkaç gün içerisinde başlayacağını ve bu kapsamda 82 okulun tüm ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi.


Çalışmalar çerçevesinde ihtiyacı olan tüm sınıflara fayans döşenip, ısıtma sistemleri kontrol edilecek, merdivenler ve tırabzanlar yenilenecek. Kapı, cam ve çerçeveler elden geçirilecek. Okulların mantolamaları da yapılıp dış cepheleri boyanarak pırıl pırıl bir görüntüye kavuşturulacak. Ayrıca okul bahçelerindeki yıpranmış Atatürk büstleri de yenilenecek.



"Okullar pırıl pırıl olacak"


Milli Eğitim Bakanlığının okullara ayırdığı bütçenin yetmediğine de dikkat çeken Başkan Yaşar, "Harcadığımız milletin parası. Eğitime harcamazsak nereye harcayacağız? Çocuklarımıza ne kadar doğru eğitim verebilirsek, geleceğimiz o kadar aydınlık olur. Bakanlığın okullara verdiği para bırakın boyamayı, onarımı, temizlik görevlisine bile yetmiyor. Eksiklikleri gidermek bizim de görevimiz. Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan okullarımızı pırıl pırıl bir hale getireceğiz" dedi.




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