Yenimahalle’de parklar da tasarruflu

İlçe genelinde bulunan parkların bir çoğunda eski sistem yüksek enerji harcayan ampuller, enerji tasarruflu LED ampullerin kullanıldığı aydınlatma sistemleri ile değiştiriliyor.

Yenimahalle Belediye Sarayı, Çarşı Caddesi ve Taşkın Sokak aydınlatmaları, belediye bünyesinde bulunan kreşler, havuzlar, pazar yerleri, spor merkezleri, Onkoloji Hastanesi Zübeyde Hanım Konuk evi ve idari binalar yanında parkların da aydınlatma sistemleri enerji tasarruflu aydınlatma sistemleriyle aydınlatılıyor. Böylece hem çevreci bir anlayışla hizmet üretiliyor hem de tasarruf yapılmış oluyor.

Yenimahalle parkları güneş enerjisinden faydalanıyor

İlçe sınırları içerisinde bulunan 406 adet parkın 105’inde enerji tasarruflu LED aydınlatma armatürleri kullanılıyor. 53 parkta da güneş enerjisi ile çalışan aydınlatma sistemleri ve güneş enerjisi sistemi kullanılan parkların tamamında LED aydınlatmalı armatürler kullanılıyor.

“Çevre ve insan odaklı çalışmalar yapıyoruz”

Çevreyi kirleten yakıtlar yerine güneş enerjisinden faydalanmanın hem maliyet hem de kirliliğin önlenmesinde büyük önem taşıdığını belirten Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Kurumlar açısından enerji maliyetleri büyük bir yük oluşturmuş durumdadır. Çevre aydınlatmaları, parklarda kullanılan güneş enerji sistemleri bu maliyetlerin düşürülmesi açısından hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir husustur. Belediye olarak hizmete başladığımız ilk günden itibaren çevre ve insan odaklı çalışmalar yapıyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak çevre ve enerji tasarrufu konusunda ilçemize fayda sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.