Yenimahalle’ye 85 bin ton asfalt atılacak

Geçtiğimiz sene bölgeye toplamda 85 bin 106 ton asfalt dökerek hedefini yüzde yüzün üzerinde gerçekleştiren belediye, 2018 hedefini de 85 bin ton olarak açıkladı.

Çalışmalar kapsamında öncelikle yeni yerleşim yerleri olmak üzere ilçe genelinde yeni yollar açan, asfalt kaplama ve yama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, vatandaşların istek ve şikayetleri doğrultusunda da asfalt çalışmalarını yürütüyor. Çalışmaları yakından takip eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2018 yılında da ilçenin tüm asfalt ve tamirat problemlerini gidereceklerini belirtti. Başkan Yaşar, "Caddede olsun, mahallede olsun, alanımız olsun olmasın nerede ihtiyaç varsa Yenimahalle Belediyesi orada olacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına engel olacağız. Bizler hizmet için varız. Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde bulunan asfaltsız yol, kaldırımsız sokak kalmayacak iddiamızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.