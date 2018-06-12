Yozgatlılar Başkan Ercan’ı ağırladı

Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftara katılan Başkan Ercan birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftara katıldı. Başkan Ercan’ın yanı sıra AK Parti milletvekili adayı Hacı Turan da Yozgatlılarla bir araya geldi. Yozgatlılara seslenen Başkan Ercan birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Ercan, “Ramazan birlik ve beraberlik ayı. Birlik ve beraberliğimizi 24 Haziran seçimlerinde de göstermeli bu önemli eşikten zaferle atlamalıyız” diye konuştu.

Kültür çadırında hoş sohbet

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan iftarın ardından Lale Meydanı’nda kurulan Kültür Çadırı’na geçti. Başkan Ercan Sincanlılarla bol bol sohbet etti.