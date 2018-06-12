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12 Haziran 2018 17:02

Yozgatlılar Başkan Ercan’ı ağırladı

Ankara’da ikamet eden Yozgatlılar Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı iftar sofrasında ağırladı.

Yozgatlılar Başkan Ercan’ı ağırladı

12 Haziran 2018 17:02

Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftara katılan Başkan Ercan birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftara katıldı. Başkan Ercan’ın yanı sıra AK Parti milletvekili adayı Hacı Turan da Yozgatlılarla bir araya geldi. Yozgatlılara seslenen Başkan Ercan birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Ercan, “Ramazan birlik ve beraberlik ayı. Birlik ve beraberliğimizi 24 Haziran seçimlerinde de göstermeli bu önemli eşikten zaferle atlamalıyız” diye konuştu.



Kültür çadırında hoş sohbet


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan iftarın ardından Lale Meydanı’nda kurulan Kültür Çadırı’na geçti. Başkan Ercan Sincanlılarla bol bol sohbet etti.




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