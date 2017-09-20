Yükseklik sınırını hesaplayamadı

Kaza, Ankara-Samsun karayolu Çiğiltepe alt geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şevket Torun idaresindeki 67 TS 957 plakalı saman yüklü tır, alt geçide girdiği esnada yükseklik sınırını aşması sonucu çarptı. Tırda yüklü bulunan saman balyası çarpma sonucu yola savruldu. Öte yandan yoldan geçen üç otomobilin sürücüsü yola savrulan samandan dolayı görüşü kaybedince yolun kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonrası Ankara-Samsun karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.