Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 00:12

Yükseklik sınırını hesaplayamadı

Ankara’da yükseklik sınırını aşması nedeniyle alt geçide çarpan tırdan savrulan saman balyaları, yolu trafiğe kapattı.

Yükseklik sınırını hesaplayamadı

20 Eylül 2017 00:12


Kaza, Ankara-Samsun karayolu Çiğiltepe alt geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şevket Torun idaresindeki 67 TS 957 plakalı saman yüklü tır, alt geçide girdiği esnada yükseklik sınırını aşması sonucu çarptı. Tırda yüklü bulunan saman balyası çarpma sonucu yola savruldu. Öte yandan yoldan geçen üç otomobilin sürücüsü yola savrulan samandan dolayı görüşü kaybedince yolun kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonrası Ankara-Samsun karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç