Yurt dışı sözleşmeli personelden tavan ücret protestosu

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, “Yurt dışı sözleşmeli personelin tavan ücretleri en kısa sürede artırılmalıdır” dedi.

Büro Memur-Sen, Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak yurt dışındaki büyükelçilik, daimi temsilcilik ve başkonsolosluklarda 4/B kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan personelin tavan ücretlerinde 6 yıldır artış yapılmamasını protesto etti. Farklı ülkelerde görev yapan Büro Memur-Sen üyesi sözleşmeli personel, siyah giyinerek iş yerine gitti.

Büro Memur-Sen olarak amaçlarının kamu görevlilerinin haklarının verilmesi olduğunu belirten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz, bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yurt dışı sözleşmeli personelin tavan ücretlerinin 6 yıldır artırılmamasının adaletsizlik olduğunu belirten Yanbaz, “Büro Memur-Sen olarak nereden ve kimden gelirse gelsin haksızlıkların karşısındayız. Dışişleri Bakanlığında da yurt dışı sözleşmeli personele adaletsizlik, haksızlık yapılıyor. Temel ihtiyaçlara sürekli zam gelirken personelin aldığı ücret yerinde sayıyor. Bu iş böyle gitmez. En kısa sürede yurt dışı sözleşmeli personelin ücretleri artırılmalıdır. Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığındaki personelin hakları verilmediği takdirde eylemlerin süreceğini kaydeden Yanbaz, “Sözleşmeli personel kadroya alınmalıdır. Yurt dışı sözleşmeli personele uygulanan adaletsizlikler giderilinceye kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz. 12 Temmuz’da iş yavaşlatma, 19 Temmuz’da ise iş bırakma eylemi yapacağız. Yurt dışı sözleşmeli personelin haklarının verilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.