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Yurtdışında Toplam 60 Ülkede Kullanılan Oyları Taşıyan Kargo Uçağı Türkiye'ye Geldi, Ankara Esenboğa Havalimanı'na Iniş Yaptı.
20 Haziran 2018 21:32
Yurtdışında toplam 60 ülkede kullanılan oyları taşıyan kargo uçağı Türkiye’ye geldi, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.
IHAAW213249-SIY/20-06-2018 - Yurtdışında toplam 60 ülkede kullanılan oyları taşıyan kargo uçağı Türkiye’ye geldi, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.
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20 Haziran 2018 21:32
20.06.2018 21:32:49 TSI NNNN
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