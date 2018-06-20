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20 Haziran 2018 21:32

Yurtdışında toplam 60 ülkede kullanılan oyları taşıyan kargo uçağı Türkiye’ye geldi, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

IHAAW213249-SIY/20-06-2018 - Yurtdışında toplam 60 ülkede kullanılan oyları taşıyan kargo uçağı Türkiye’ye geldi, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Yurtdışında toplam 60 ülkede kullanılan oyları taşıyan kargo uçağı Türkiye’ye geldi, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

20 Haziran 2018 21:32

20.06.2018 21:32:49 TSI NNNN




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