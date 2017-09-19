Zabıta teşkilatı tepkili

Elimizde kanun ve yönetmelikle sokağa çıkıyoruz, devlet adına sahadayız. Basının, bizleri doğru anlatmasını istirham ediyoruz" dedi.

Zabıta AR-GE Eğitim Birimi binası önünde düzenlenen basın açıklamasına, 25 ilçenin Zabıta Müdürleri ve çok sayıda zabıta katıldı.

Daire Başkanı Karabudak, son dönemde basında yer alan bazı haberlerin, zabıta teşkilatını kamuoyuna yanlış tanıttığına dikkat çekerek, "Son dönemlerde maalesef, bize göre etik olmayan haberler yapılıyor. Biz buna karşı, devletin memuru olarak kamu adına çalışan, devletin topluma yansıyan yüzü olan zabıtanın, devletin yanında olduğunu, ahilik kültürünü benimseyen esnafın yanında olduğunu göstermek ve anlatmak amacıyla buradayız” dedi.

Karabudak, özellikle kayıt dışı ekonomi ve dilencilere karşı verilen mücadeleler sırasında çıkan görüntülere ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Bizler, sizler için çalışıyoruz. Görsel ve yazılı basından, tek taraflı haber yapmayıp, bizleri doğru anlama ve anlatmalarını istirham ediyoruz. Çünkü bizler, bir grubun insanları değiliz. Elimizde kanun ve yönetmelikle sokağa çıkıyoruz, devlet adına sahadayız. Sokakta, yerel yönetimlerle ilgili her harekete müdahale ediyoruz. Zannetmeyin ki sadece zabıta işlerini yapıyoruz. Sokakta gördüğümüz, bize ait olmayan problemi bile, ilgili birime bildiriyoruz.”

Abdurrahman Karabudak, sözlerinin sonunda, 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik ederek, şehitleri de rahmetle andı. Bu haftanın, aynı zamanda Ahilik Haftası olduğuna da dikkat çeken Karabudak, "Kendisini ahi hisseden her esnafın yanındayız" dedi.

Karabudak ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye’de zabıta mensuplarının yaşadığı şiddet olaylarını yansıtan fotoğraf sergisini gezdi.