10 yıldır aranan dolandırıcı şüphelisi tutuklandı

Hakkında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 22 ayrı suçtan Ankara, İstanbul ve Bolu adliyesince 10 yıldır aranması olan ve kesinleşmiş 10 yıl hapis ile para cezası bulunan Semih B.’nin (53) ilçede olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, önceki gün 15.00 sıralarında Semih B.’nin Hacet Mahallesi Aşçı Sokak’taki bir restoranda olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreste şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Semih B., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.