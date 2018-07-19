Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne davet etti.

Alanya Belediyesi’nin bu yıl 21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği 14. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne sayılı günler kaldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kırkpınar’ın ardından Türkiye’nin sayılı güreş organizasyonları arasında yer alan Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Kırkpınar’ın Başpehlivanı Orhan Okulu ve 700 güreşçinin kol bağlayacağını söyledi.

Ümit Besen ve Muazzez Ersoy sahne alacak

Organizasyonun ilk akşamında Ümit Besen ve Muazzez Ersoy’un sahne alacağını ifade eden Yücel, “Bu yıl 14.’sünü düzenleyeceğimiz Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerimiz 21 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’da Ümit Besen konseri ile başlayacak ardından ise saat 22.30’da Muazzez Ersoy vatandaşlarımızla buluşacak” dedi.

“Birlikte güzel bir hafta sonu geçirelim”

Yücel, “Tüm güreş severleri, yoğun iş stresinden yorulan ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen bütün vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Birlikte güzel ve keyifli bir hafta sonu geçirmek dileğiyle bütün vatandaşlarımızı 14. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerimize davet ediyorum” şeklinde konuştu.