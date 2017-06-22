15 Temmuz şehitleri Kepez’de anıldı

15 Temmuz darbe girişimini unutturmamayı amaçlayan 15 Temmuz 2016 Demokrasi Derneği, mevlit düzenleyerek demokrasi şehitlerini andı.

Kepez Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı’nda, yüzlerce Kepezli bir araya geldi. Önceden duyuruları yapılan etkinlikte, özellikle şehit yakınları ve gaziler en ön safta yer aldı.

Üç hoca mevlidi şerif okudu

Sesi ve yorumu en güzel 3 hocanın sahneye çıktığı gecede, mevlit-i şerif, Kur-an-ı Kerim tilaveti ve çeşitli ilahiler okundu. Ramazanın birleştirici ikliminde gerçekleştirilen gecede, ülkemizde bir daha böyle bir acının yaşanmaması için birlik ve beraberlik çağrıları yapıldı.