18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali devam ediyor

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 70’li yılların popüler şarkılarının senfonik rock türünde yeniden yorumlandığı konserde, dünyaca ünlü şef Hakan Şensoy yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte çellist Çağ Erçağ ve gitarist Nurkan Renda’yı ağırladı. Güllerin İçinden, Çoban Yıldızı, Dönence, Estarabim, Fesupanallah gibi pop müzik klasiklerinin özgün yorumlarıyla seslendirildiği konser, Antalyalılara unutulmaz bir müzik keyfi yaşattı. Hakan Şensoy’un ‘bestecisi belli olan bir Orta Anadolu türküsü gibi’ dediği ‘Hatasız Kul Olmaz’ şarkısı, izleyiciden büyük alkış alarak iki kez seslendirildi.

Ünlü müzik şefi Hakan Şensoy’un ilk kez bir konserde renkli kıyafetiyle sahneye çıkması seyirciyi şaşırttı. Sahnede kurduğu iletişim ile seyirciye keyif dolu bir gece yaşatan Şensoy gecenin sonunda dinleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Konserde ayrıca akustik gitarda Funda Renda, bas gitarda Levent Candaş, tuşlu çalgılarda Uğur Gülbaharlı ve vurmalı çalgılarda Emre Günay, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’na eşlik etti.

Festivalin bundan sonraki programında 26 Kasım’da ‘Romantizmin Tutkulu Sesi’ ve Pedro Almodovar‘ın ‘Yüksek Topuklar’ filminin unutulmaz sesi “İspanyol Diva” Luz Casal; 29 Kasım’da ise 100 genç müzisyenden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Antalya Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Güher&Süher Pekinel, 1-2 Aralık’ta sahnede

Türkiye’nin en önemli festivali olarak bilinen gerek yurt içinden gerek yurt dışından övgüler alan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık’ta dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin’in yöneteceği konserlerle son bulacak.

Final konserlerinde Akdeniz Filarmoni Orkestrası; olağanüstü şiirsel müzik anlayışları ve özgün stilleriyle, uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel’e eşlik edecek. Kariyerleri boyunca pek çok sayıda ödüle layık görülen Güher ve Süher Pekinel; Avrupa, Uzak Doğu ve ABD’nin başlıca konser salonlarında çaldıkları resitallerden sonra, bu kez Antalyalı müzikseverlerle bir araya gelecek.