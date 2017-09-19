19 Eylül Gaziler günü

Kumluca Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende İlçe Kaymakamı Hakkı Uzun ve Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya tarafından çelenk sunuldu. Ardından Kore Gazisi Ali Taşkın ve Kıbrıs Gazisi Ali Ünal tarafından kısa bir konuşma yapıldı. Ali Taşkın, kahramanlık şiiri okurken Ali Ünal, “Savaş iyi bir şey değildir. Savaşın kazananı olmaz. Savaş yokluk, zorluk ve kaybetme demektir. Barış kazanmaktır” dedi. Daha sonra öğrencilerin okuduğu şiirlerle anma programı sona erdi.