19 Eylül Gaziler Günü

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Alanya Kaymakam vekili Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Tören, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Garnizon Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba ile Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Yılmaz’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Gaziler adına konuşan Abdullah Yılmaz, "Dünyada benzeri olmayan vatanımızın her karışı şehitlerimizin kanı ile sulanmış, Gazilerimin cesareti ile pek çok olay atlatılmıştır. Türk askeri cesur, atılgan, metanetli ve dayanıklıdır. Her askerin arkasında eli öpülesi analar vardır. Şehit ve gazilerine sahip çıkmayan devletler yaşayamaz" dedi. Yılmaz’ın konuşmasının ardından Kaymakam Kaya ve Başkan Yücel gazileri tebrik ederek sohbet ettiler.

Gaziler Günü etkinlikleri, törenin ardından gaziler ve şehit yakınlarının katıldığı tekne turu ile sona erdi.