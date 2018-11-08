2 otomobilin üzerinden takla atıp karşı şeride geçti

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp taklalar atarak karşı şeride geçip durabildi. İki aracın üzerinden takla atarak geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Kepez ilçesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kent merkezinden cezaevi istikametine seyir halinde bulunan Kemal Uçan idaresindeki 07 KL 439 plakalı otomobil alt geçit çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçerek durabildi. O sırada karşı yönden gelen 34 BE 0901 plakalı otomobilin sürücüsü Durali Durkan ve 06 BJ 425 plakalı otomobilin sürücüsü Tunay İlkme karşı yönden taklalar atarak gelen aracı gördü. İki sürücü, manevralarla kazayı yara almadan atlattı. Metrelerce sürüklenen 07 KL 439 plakalı araç ise ters şekilde durabildi. Araç içinde sıkışan sürücü Kemal Uçan, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

"Üzerimizden uçtu"

Kazayı yara almadan atlatan Durali Durkan, "Elmalı'dan kent merkezine doğru gidiyordum. Hızım 60-70 civarındaydı. Arkadaş alt geçitten hızlı çıktı, direksiyon hakimiyetini kaybetti kolu da kırıktı. Sonra araç takla atmaya başladı. Benim üstümden geçti. Arabayı sağa çektim üstümden atladı. Yoksa üzerimize kapaklanacaktı" dedi.

"Bir kolu alçıdaydı"

Kazada sadece aracının tamponu zarar gören Tunay İlkme, aracın taklalar atarak üzerlerine gelmeye başladığını dile getirerek, "Önümdeki araba sağa çekti üstümüzden takla atarak geçti. Arabamda az hasar var. Kaza yapan aracın sürücüsünün bir kolu alçıdaydı" diye konuştu.