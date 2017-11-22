3.Yayla seracılığı paneli Elmalı’da yapıldı

Yayla Seracılığı Paneli düzenlendi.

AÜ Elmalı Meslek Yüksekokulu’nda Elmalı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın işbirliğinde 3.Yayla Seracılığı Paneli düzenlendi. Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Elmalı Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, MYO Müdürü Yard.Doç.Dr.Halil Demir ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Dilek Boğatimur’un da yer aldığı Panel’e çok sayıda sera üreticisi katıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Karaca, Koppert Türkiye’den Ürün Geliştirme Müdürü Hasan Altıntaş ve Despak Tarım Ürünleri Firmasının Sahibi İhracatçı Durali Doğan’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantının açılış konuşmasında MYO Müdürü Halil Demir, Elmalı’da son yıllarda sera varlığının hızla arttığını söyledi. Demier, “Resmi rakamlara göre 11 bin, ancak son yapılanlarla birlikte tahminen 16-17 bin dekara ulaşılan ve yayla seracılığı yapılan bu alanlarda yapılan üretime dikkat etmek zorundayız. Dünya’da ve ülkemizde sağlıklı ürüne olan talepleri göz önünde bulundurmalıyız” dedi.

Elmalı Belediye Başkanı Öztekin ise “İlçemiz yaz döneminde yapılan seracılık ve sebze üretimi bakımından önemli bir konumda. Yayla seracılığımız hızla gelişmekte. Gelişen sera varlığımızla sağlıklı üretime de önem veriyoruz. Paneli bir önceki sezonun değerlendirilmesi, gelecek dönemler için de analiz yapılması bakımından önemli buluyorum.” Kaymakam Saltaş da “İlçemiz sebze üretimi, özellikle yayla seracılığı açısından önemli aşamalar kat etti. Üretim alanı artışıyla birlikte sağlıklı gıda elde edilmesini de sağlamalıyız. Bunun için Biyolojik Mücadele önemli. Ürünlerimizi kalıntı olmadan üretirsek ihracatını da sağlayabiliriz. Yayla seracılığının parlayan yıldızı Elmalı’nın bu konudaki hakkını vermeliyiz” diye konuştu.

Panelin konuşmacılardan Prof. Dr. Karaca ise “Biyolojik mücadele tek başına düşünerek uygulamaktan kaçınılmalı. Bu mücadele entegre mücadelenin bir parçası. Çiftçilerimiz en son ilaca başvurmalı. Dileğim ithalat yerine faaliyet gösteren firmaların kendi doğamızda bulunan böceklerden yararlanmaları.”

Panel sonrasında katılımcılara plaket takdim edildi.