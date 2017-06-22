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22 Haziran 2017 19:13

6 yaşındaki Rus çocuk havuzda ölümden döndü

Antalya’nın Kemer ilçesinde tatil yapan Rus ailenin 6 yaşındaki çocukları otel havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi.

6 yaşındaki Rus çocuk havuzda ölümden döndü

22 Haziran 2017 19:13

Çok miktarda su yuttuğu belirlenen Alesia Abdalova yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.


İlçenin Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelin havuzunda meydana gelen olayda 6 yaşındaki Alesia Abdalova isimli kız çocuğu, annesi Svetlana Abdalova’nın bir anlık dalgınlığı esnasında aşırı miktarda su yutarak kendinden geçti. Havuzdan çıkarılarak yuttuğu suyun çıkarılmaya çalışıldığı küçük Alesia, 112 Acil Servis Sağlık Ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kemer’deki özel bir hastaneye getirildi. Hastanede yapılan tetkikte, çok miktarda su yuttuğu tespit edilen Alesia, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.




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