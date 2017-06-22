AEDAŞ’tan yaz mesaisi

Ş.(AEDAŞ) yaz aylarında Antalya’da artan elektrik tüketimine karşı alarma geçti. AEDAŞ, Ramazan bayramı boyunca enerji sıkıntısı yaşanmaması için planlı kesintileri askıya alırken, 891 personeli de olası arızalara müdahale amacıyla sahada görevlendirdi.

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya başta olmak üzere Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, mevcut tüketicilerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de kesintisiz enerji sağlamak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Tatilcilerin yoğun talebi nedeniyle nüfus ve elektrik tüketiminin arttığı bölgede Ramazan Bayramı süresince enerji sıkıntısı yaşanmaması için 24-27 Haziran tarihleri arasında acil durumlar hariç planlı kesintiler askıya alınırken, olası arızalara anında müdahale etmek üzere 891 personel sahada görevlendirildi.

Yaz aylarında tüketim yüzde 70-75 artıyor

Bahar aylarına göre yaz döneminde elektrik tüketiminde yüzde 70-75’lere varan artış yaşanması nedeniyle alarm durumuna geçen AEDAŞ, yatırım çalışmalarını ve personelinin vardiya düzenini de buna göre belirledi. Yaz aylarında tüketimin en yoğun olduğu Alanya, Manavgat, Muratpaşa ve Kepez’de yatırımlarına öncelik veren AEDAŞ, bakım ve onarım çalışmalarının büyük bölümünü de tamamladı. Şebeke Operasyonları Direktörlüğü tarafından hava tahminlerini 6 gün önceden takip eden AEDAŞ, yaz ayları ve bayram gibi özel dönemlerde tüketim artışlarını da yakından izleyerek planlamalarını bu doğrultuda yapıyor.

Tüketim geçen yılın üzerinde seyrediyor

2016’da turizmde zor bir dönem geçiren bölgede elektrik tüketimi yüzde 0,34 gibi sınırlı bir oranda artarken bu yıl Nisan ve Mayıs ayında yaşanan tüketim artışı, 2017’nin çok daha iyi geçeceğinin işaretini verdi. 2016 Nisan ayında AEDAŞ’ın görev yaptığı bölgede toplam elektrik tüketim 625 bin 841 mWh iken, Nisan 2017’de bu rakam yüzde 6,9 artarak 669 bin 303 mWh’ye ulaştı. Mayıs ayında ise artış daha yüksek gerçekleşti. Mayıs 2016’da 689 bin 576 mWh olan toplam tüketim yüzde 8,3’lük bir artışla 747 bin 26 mWh’ye çıktı.

Bu yılki yatırım tutarı 183 milyon TL

2016 yılını 176 milyon liralık yatırımla tamamlayan AEDAŞ, bu yıl bölgenin elektrik dağıtım sistemine 183 milyon liralık daha yatırım yapacak. AEDAŞ’ın hedefi 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde toplam yatırım tutarını 986 milyon liraya çıkarmak. Teknoloji ve altyapı yatırımlarına büyük önem veren AEDAŞ, ‘Veri Toplama ve Uzaktan Kumanda Kontrolü’ olarak ifade edilen SCADA sistemine 2016 sonu itibarıyla 162 adet orta gerilim dağıtım merkezini dahil ederek bu yönde önemli adımlar attı. 2017 sonunda 200 merkezi kapsaması planlanan SCADA sisteminin olduğu yerlerde, uzaktan müdahale ile kesinti sürelerinde yüzde 90 oranında azalma sağlanırken; uzaktan enerji verilemeyen yerlerde ise lokasyon tespiti sayesinde kesinti süreleri yüzde 30 oranında geriledi.

Müdüroğlu:“Saha ekiplerimizi sürekli hazır tutuyoruz”

37 bin kilometrekare alan üzerinde 1,7 milyon aboneye hizmet verdiklerini dile getiren Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Turizm sektörü için zor geçen bir yılı ardımızda bıraktık. 2014 ve 2015 yıllarında Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyonların üzerindeydi. Turizm sektörünün hedefi bu yıl 2015 yılındaki rakamları yakalayıp daha da üzerine çıkmak. Antalya’nın elektrik dağıtımını yapan şirket olarak biz de özellikle yaz aylarında saha ekiplerimizi daha da güçlendiriyor, vardiya düzenlerini yeniden belirleyerek ekiplerimizi sürekli hazır tutuyoruz. Hedefimiz bu yıl da 7/24 çalışarak tüketicilerimize, yerli ve yabancı turistlere kesintisiz enerji sağlamak. Özellikle bayram tatillerinde yerli turistin de yoğun ilgi gösterdiği bölgemizde enerji sıkıntısı yaşanmaması için her türlü önlemi alıyoruz. Ramazan Bayramı boyunca olası arızalara anında müdahale etmek üzere 891 personelimiz sahada görev yapacak. Bu vesileyle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, ülkemize bereket ve esenlikler getirmesini diliyorum” dedi.